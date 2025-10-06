Українка, що вже кілька років живе у Нідерландах, поділилася, скільки грошей вона витрачає щомісяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на antonyuk_28.

Скільки українка витрачає у Нідерландах?

Блогерка поділилася, що працює 28 годин на тиждень та заробляє при цьому 1860 євро на місяць. На життя з донькою та чоловіком у Нідерландах вона витрачає з них близько 900 євро.

Перша витрата – на початку кожного місяця українка платить 389 євро за комунальні послуги, садочок та на інвестиції для доньки. Сама дівчина платить четверту частину від витрат, а її чоловік – шосту.

Кожного місяця пара відкладає по 50 євро на майбутні витрати для доньки.

Ми робимо це з року, і я вважаю, що це дуже класне рішення. Коли вона виросте і захоче собі купити машину, чи оплатити навчання, для нас це не буде боляче, бо вона вже матиме серйозну суму на рахунку,

– поділилися дівчина.

296 євро на місяць українка витрачає на продукти: вона має спільний рахунок з чоловіком, куди кладе по 74 євро щотижня. Ще одна невід'ємна витрата щомісяця для блогерки – це відвідування дантиста, на що вона витрачає по 52 євро щотижня.

Українка розповіла про витрати у Нідерландах: дивіться відео

Також чимало доводиться витрачати на машину: 53 євро коштує страхування, і кожного кварталу потрібно платити податок – 68 євро. На бензин щомісяця доводиться витрачати 52 євро.

Також є кілька менших витрат – за телефон українка платить 12,50 євро, а також ціна за підписку у кількох застосунках виходить близько 12 євро.

700 євро кожного місяця дівчина намагається відкладати на свою "подушку".

Мені це дає впевненість у собі. Я знаю, що у мене є свої гроші,

– поділилася вона.

