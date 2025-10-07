Вибір країни для переїзду – це дуже відповідальне завдання, до якого слід поставитися з максимальною увагою, повідомляє 24 Канал з посиланням на relocate.to.

Які країни є найкращими для переїзду у 2026 році?

Чилі

Чилі займають почесне п'яте місце у списку країн для переїзду.

Вино, Анди, і пінгвіни ближче, ніж Москва,

– поділилася блогерка.

Ця перлина Південної Америки справді може запропонувати більше, ніж думає чимало людей. Для експатів та цифрових кочівників, що шукають авантюрне, але практичне місце для життя Чилі може стати ідеальним варіантом.

Чилі має неймовірне природне різноманіття та швидкозростаючий технологічний потенціал, пише Escape Artist. Чилі – це країна з однією з найбільш стабільних економік у Південній Америці, і вона постійно входить до числа провідних країн Латинської Америки за рівнем економічної свободи.

Аргентина

Аргентина – це країна, що розташована далеко від будь-якого міжнародного авіаційного вузла та часто потерпає від економічних проблем. Втім, водночас вона залишається не тільки захопливою країною для туризму, але й чудовою для життя.

Серед переваг життя у Аргентині – тепла погода та приємний клімат, низька вартість життя та самобутня, захоплива культура, пише Nomad Flag.

Канада

Ця країна особливо популярна для переїзду серед українців.

Але найстрашніше в Канаді – це не ведмеді, а ціни на житло,

– поділилася українка.

Австралія

Причин, чому Австралія ідеально підходить для переїзду, чимало, і процвітаючий ринок праці та стабільна економіка країни – це лише одна з них. Окрім того, Австралія відома своєю універсальною системою охорони здоров'я, а англійська мова у спілкуванні тільки полегшить адаптацію.

Нова Зеландія

Країна-фаворит за версією блогерки – це Нова Зеландія.

Це вже край карти, не знаю, куди далі. Отже, чим далі від Москви – тим спокійніше,

– підсумувала вона.

