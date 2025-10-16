Сейчас немало украинцев живут за границей, в частности и в Испании. И украинка Дарья, живущая в этой стране, поделилась, какой город считает лучшим. И это – Валенсия, сообщает 24 Канал со ссылкой на daria.musayeva.
Какие преимущества жизни в Валенсии?
Украинка убеждена, что Валенсия – это лучший город в Испании для жизни. Она переехала туда уже почти год назад, и все еще не нашла никаких недостатков.
Здесь одно из крупнейших украинских комьюнити в Испании – что позволяет легко социализироваться и найти друзей,
– поделилась она.
Кроме того, приятно удивят и цены в заведениях и магазинах. Во многих Испанских городах, например в Барселоне или Мадриде, они значительно выше. Кроме того, в Валенсии открывается все больше украинских ресторанов, магазинов и салонов красоты – и украинка считает это залогом хорошего сервиса.
Понравится Валенсия и людям, которые любят пляжный отдых, ведь в городе есть немало пляжей и красивых прибрежных зон, а климат очень мягкий.
Лично я люблю город за красивую архитектуру, уютные и аутентичные заведения, приветливость местных жителей,
– добавила девушка.
