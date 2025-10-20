Такую ситуацию зафиксировали зимой 2022 – 2023 годов, когда в федеральной земле Баден-Вюртемберг заметили "беженцев", которые совсем не общались на украинском, а использовали венгерский язык или нуждались в венгерском переводчике. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

Что известно об венграх, выдававших себя за украинских беженцев?

Некоторые искатели убежища объясняли, что выдавали себя за беженцев, чтобы получить финансовую помощь в Германии. Потому что их финансовое положение в Венгрии было ужасным.

Всего с мая 2023 по октябрь 2025 года федеральные земли сообщили о 9 640 подозрительных случаях, в частности, 1 136 – произошли в этом году. Многие подозрения не подтверждались, 5 825 проверенных лиц действительно оказались гражданами только Украины. Однако по состоянию на сейчас обнаружили, что 568 человек имеют венгерское гражданство, некоторые из них – двойное.

Отмечается, что, в частности, проблема возникает из-за политики Венгрии, которая с 2010 года массово предоставляла гражданство этническим венграм и ромам на украинском Закарпатье. Многие из них оказались в сложном положении: имея венгерский паспорт, они не могут претендовать на статус беженцев и соответствующую помощь в Германии.

Стоит отметить, что ромы с исключительно украинскими паспортами не имеют проблем с принятием в Германии. То есть проблема заключается именно в наличии паспорта страны Евросоюза.

Где больше всего беженцев из Украины?

По информации Евростата, в целом количество украинских беженцев в странах Евросоюза растет. По состоянию на 31 августа 2025 года общее количество людей, которым предоставили временную защиту в Европе, выросло на 30 980. Это на 0,7% больше, чем на конец июля.

В частности, наибольший рост зафиксировали в Германии. Она приняла еще 6 800 человек, это составляет 0,6% прироста. Страна является лидером среди стран ЕС по количеству принятых беженцев из Украины. Сообщается, что Германия приняла 1 210 515 человек, что составляет 27,7% от общего количества ЕС.

Почему в Германии стало больше беженцев?