Сколько платят украинцам в Германии в 2025 году

На начало 2025 года в Европе насчитывалось более 6,3 миллионов украинских беженцев. Более 1,2 миллиона украинцев были зарегистрированы в Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ООН.

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В ФРГ беженцы из Украины получают социальную помощь – Bürgergeld. Ее выплачивают ежемесячно трудоспособным людям, которые зарегистрировались в местном центре занятости (Jobcenter).

Размер пособия для взрослых зависит от семейного положения получателей:

Взрослые одиночки и одинокие отец или мать получают 563 евро (27 578,9 гривны).

Супругам беженцев выплачивают по 506 евро (24 786,7 гривны) каждому.

Отдельные выплаты назначают семьям, в которых есть дети. Размер пособия на детей отличается в зависимости от их возраста:

для подростков 14-17 лет – 471 евро (23 072,2 гривны);

для детей в возрасте 6-14 лет – 390 евро (19 104,3 гривны);

для детей в возрасте до 5 лет – 357 евро (17 487,9 гривны).

То есть семье украинцев с двумя детьми могут назначить сразу 4 выплаты.

Важно! Все расчеты в гривне проводились по курсу Нацбанка по состоянию на 1 июля 2025 года.

За что могут уменьшить помощь в Германии

Впрочем денежную помощь украинцам в Германии могут уменьшить в 2025 году. Центр занятости имеет право урезать денежную поддержку, если беженец не хочет трудоустраиваться и пропускает встречи в Jobcenter.

Чем больше нарушений – тем меньше размер помощи:

за первое нарушение – сокращение на 10% от выплат за месяц;

за второе нарушение – минус 20% от денежной поддержки за 2 месяца;

за третье нарушение – уменьшение на 30% от помощи за 3 месяца.

Однако помощь на оплату жилья и отопления не уменьшат даже в случае нарушений.

Стоит знать! Украинцы в Германии также могут воспользоваться услугами Центра единения, который открылся в Берлине. Он предоставляет консультации и поддержку в интеграции, языковые и культурные программы, а также помощь для возвращения в Украину.