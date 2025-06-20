Швейцарская народная партия (SVP) предложила Национальному совету полную отмену статуса защиты "S". Утверждает, что большая часть территории Украины освобождена от боевых действий и сейчас считается стабильной, пишет 24 Канал со ссылкой на NZZ.

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В Швейцарии планируют ограничить защиту беженцев

В мае более 69 000 человек в Швейцарии имели статус защиты S. С начала 2025 года было подано около 3 300 новых заявлений на получение этого статуса, тогда как около 2 600 человек вернулись на родину.

Швейцарские кантоны и муниципалитеты обязаны обеспечить жильем большинство лиц со статусом S. Несмотря на постепенный рост занятости среди украинцев, около двух третей этих лиц остаются не в состоянии полностью обеспечить себя. В свете этой ситуации в прошлом году швейцарский парламент выступил за более жесткую политику в отношении беженцев. Инициатива, предложенная Эстер Фридли, членом кантонального совета от Санкт-Галлена, получила поддержку обеих палат, направлена на ограничение статуса S.

Кого касаются изменения

Согласно новым правилам, украинцы, которые не проживали в зонах боевых действий или на территориях, частично или полностью оккупированных Россией, не будут иметь права на получение этого статуса. Однако, важно отметить, что эти изменения не повлияют на тех, кто уже имеет статус защиты.

Ограничение статуса S является, прежде всего, сигналом, который воспринимается по-разному в зависимости от точки зрения. Однако на самом деле ход войны имеет гораздо большее влияние на количество беженцев. Каким бы ни было решение Федерального совета, если Россия преуспеет в своем наступлении, Европа... – должна будет готовиться к новому наплыву,

– говорится в статье.

Так, швейцарский Федеральный Совет должен оценить, какие территории в Украине можно считать безопасными, а какие – нет. Хотя западные регионы испытывают меньшее количество обстрелов, инциденты ракетных обстрелов случаются. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято до начала летних каникул правительства.

К слову, ранее 24 Канал писал о том, нужна ли виза в Швейцарию.