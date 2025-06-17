Однако процесс "выдворения" еще не начался. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Что известно об инциденте

Посольство Украины в Соединенных Штатах сообщило, что в течение этого года еще не получало информацию о случаях депортации украинцев с территории США.

В то же время ведомство подтвердило, что в США уже принято решение о принудительной депортации 24 украинцев, которые сейчас находятся в депортационных центрах.

По словам посольства, их еще не депортировали "в том числе по организационно-логистическим причинам, связанные с отсутствием международного авиасообщения с Украиной".

Обратите внимание. Посольство Украины в США призвало граждан, которые находятся под стражей на территории этой страны, или их родственников, обратиться за помощью в ближайшее консульское учреждение Украины.

В посольстве также сообщили, что дипломаты проверяют условия содержания украинцев в депортационных центрах. В частности их состояние здоровья, доступ к медицинской помощи и возможность коммуникации задержанных с родными.