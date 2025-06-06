Оба мошенника признали свою вину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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Как работала схема

Супруги привозили в Чехию украинцев, которые изображали из себя беженцев, и открывали на них банковские счета для гуманитарной помощи от государства.

Пара снимала наличные из банкоматов, забирала себе часть средств как "оплату за услуги", а остальные деньги отдавала лжебеженцам. Те, получив деньги, возвращались обратно в Украину.

Чешская полиция задержала супругов "на горячем" во время очередного въезда в Чешскую Республику.

Оказалось, что мужчина – бывший таможенник. Во время судебного заседания он выступил на чешском языке и заявил, что тратил деньги на содержание семьи.

Зато женщина – учительница в начальной школе, которая в свободное время занималась фитнес-тренировками. Сначала она отрицала свою причастность, но впоследствии также призналась.

Прокурор Петра Голанова заметила, что организатор схемы – действительно мужчина, он и взял на себя большую часть вины. Однако официально выяснить, на что пара потратила деньги, не удалось.

Какое наказание грозит мошенникам

Прокуратура требует для мужчины 6, 5 лет лишения свободы, а для женщины – 5, 5 лет. Но то, что они признались, может улучшить приговор. Прокурор отметила, что самая главная цель в этом деле – чтобы пара возместила убытки.

Окончательное судебное заседание запланировали на середину августа.