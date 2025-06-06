Обоє шахраїв визнали свою провину. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Як працювала схема

Подружжя привозило до Чехії українців, які вдавали із себе біженців, і відкривали на них банківські рахунки для гуманітарної допомоги від держави.

Пара знімала готівку з банкоматів, забирала собі частину коштів як "оплату за послуги", а решту грошей віддавала лжебіженцям. Ті, отримавши гроші, повертались назад в Україну.

Чеська поліція затримала подружжя "на гарячому" під час чергового '’їзду до Чеської Республіки.

Виявилося, що чоловік – колишній митник. Під час судового засідання він виступив чеською мовою та заявив, що витрачав гроші на утримання родини.

Натомість жінка – вчителька у початковій школі, яка у вільний час займалась фітнес-тренуваннями. Спочатку вона заперечувала свою причетність, але згодом також зізналась.

Прокурорка Петра Голанова зауважила, що організатор схеми – дійсно чоловік, він і взяв на себе більшу частину провини. Однак офіційно з'ясувати, на що пара витратила гроші, не вдалося.

Яке покарання загрожує шахраям

Прокуратура вимагає для чоловіка 6, 5 років позбавлення волі, а для жінки – 5, 5 років. Але те, що вони зізналися, може покращити вирок. Прокурорка наголосила, що найголовніша мета у цій справі – щоб пара відшкодувала збитки.

Остаточне судове засідання запланували на середину серпня.