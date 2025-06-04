В то же время в комментариях многие украинцы заявили, что, возможно, эти правила действуют только "на бумаге". Потому что они не видели, чтобы за такие вещи выписывали штрафы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @_tati_anaaa_.

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Что нельзя делать в Чехии

Татьяна рассказала, что в Чехии запрещено:

Питаться в общественном транспорте – это считается нарушением, особенно если оставить после себя мусор. За это могут оштрафовать на 1 000 крон. Ходить без светоотражающих элементов в темное время суток – за это могут оштрафовать до 1 000 крон. Гулять с собакой без поводка, ведь во многих местах это обязательно – штраф до 10 000 крон. Также могут оштрафовать за нерасчищенный возле дома снег. С домохозяйства могут взыскать до 10 000 крон. А за кормление уток в запрещенных местах предусмотрен штраф до 5 000 крон.

За что могут оштрафовать в Чехии: смотрите видео

К слову, недавно мы писали о том, что чешская полиция усилила проверки, нацеленные на поиск нелегалов.