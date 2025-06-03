Пример этому – "тихие часы" не только ночью, но и днем. Об этом пишет 24 Канал.

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Что нельзя делать в Германии: нестандартные запреты

Запрет на строительство песчаных пляжей

На некоторых пляжах, в частности в федеральной земле Шлезвиг-Гольштайн и на островах Фемарн и Зюльт, запрещено строить песчаные замки выше 20 сантиметров. Это правило ввели для того, чтобы не создавать препятствий для спасателей. За нарушение предусмотрены штрафы.

Запрет на кормление голубей

В Кельне и Гамбурге запрещено кормить голубей в общественных местах. Все потому, что их там слишком много и они оставляют после себя много грязи.

Запрет на танцы в Страстную пятницу

В некоторых федеральных землях, например в Баварии, запрещено танцевать в общественных местах на Страстную пятницу (Karfreitag), даже в клубах или в барах. Нарушителей могут оштрафовать, а заведения, которые этим пренебрегают, вообще прикрыть.

Запрет сушить вещи на балконе

В некоторых ЖК или городах запрещают вывешивать белье на балконе в воскресенье или праздничные дни, чтобы не портить "эстетику" района. Это условие может быть прописано в договоре аренды, как и запрет принимать душ ночью.

Запрет на прогулки голышом (FKK в неустановленных местах)

Запрет на "средний палец"

Также в Германии нельзя показывать средний палец – это считается оскорблением и строго наказывается. Например, если вы покажете этот эмоциональный жест водителю или пешеходу, то можете получить штраф до 4000 евро.