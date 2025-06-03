Приклад цьому – "тихі години" не тільки вночі, а й вдень. Про це пише 24 Канал.

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Що не можна робити у Німеччині: нестандартні заборони

Заборона на будування піщаних пляжів

На деяких пляжах, зокрема у федеральній землі Шлезвіґ-Гольштайн й на островах Фемарн і Зюльт, заборонено будувати піщані замки вище 20 сантиметрів. Це правило ввели для того, щоб не створювати перешкод для рятувальників. За порушення передбачені штрафи.

Заборона на годування голубів

У Кельні та Гамбурзі заборонено годувати голубів громадських місцях. Все тому, що їх там занадто багато й вони залишають після себе багато бруду.

Заборона на танці у Страсну п'ятницю

У деяких федеральних землях, наприклад у Баварії, заборонено танцювати у громадських місцях на Страсну п'ятницю (Karfreitag), навіть у клубах чи в барах. Порушників можуть оштрафувати, а заклади, які цим нехтують, взагалі прикрити.

Заборона сушити речі на балконі

У деяких ЖК чи містах забороняють вивішувати білизну на балконі в неділю чи святкові дні, щоб не псувати "естетику" району. Ця умова може бути прописана в договорі оренди, як і заборона приймати душ вночі.

Заборона на прогулянки голяка (FKK у невстановлених місцях)

Заборона на "середній палець"

Також у Німеччині не можна показувати середній палець – це вважається образою і суворо карається. Наприклад, якщо ви покажете цей емоційний жест водію чи пішоходу, то можете отримати штраф до 4000 євро.