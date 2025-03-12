Наприклад, німцям не можна ночувати на своїх дачах. Чому існує таке цікаве обмеження в Німеччині розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Яка вона німецька дача

У Німеччині термін "дача" називають "Kleingarten", що перекладається як "маленький сад". Вони складаються з невеликих земельних ділянок, зазвичай не більше чотирьох соток, на яких розташовані садові будиночки.

Хоча в Німеччині є можливість придбати літній будинок у власність, оренда також є поширеною практикою, оскільки висока вартість володіння землею робить її недосяжною для багатьох мешканців.

Німецькі літні котеджі часто розташовані в міських районах, де бракує мальовничої краси та незайманої природи, які зазвичай асоціюються з відпочинком у відпустці. Такі будиночки можуть стояти вздовж автомобільних доріг і залізниць, у місцях, які вважаються непридатними або незручними для будівництва постійного житла.

Чому німцям заборонено ночувати на дачі / Фото Unsplash

Чому в Німеччині не можна ночувати на дачі

Законодавці Німеччини запровадили заборону на ночівлю в літніх котеджах через відсутність відповідної інфраструктури для комфортного проживання:

системи водопостачання,

каналізації,

опалення,

пожежної сигналізації тощо.

Обмеження щодо літніх котеджів можуть різнитися в різних районах і містах, але основне обґрунтування залишається незмінним: ці об'єкти не призначені для постійного проживання або ночівлі.

Недотримання правил, що стосуються ночівлі на дачах, може призвести і до штрафів.

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