Ситуація між двома групами відпочивальників посилюється в Німеччині, де культура натуризму зародилася ще в XIX столітті. Так, у Ростоку не пускатимуть на нудистські пляжі людей в купальниках, пише 24 Канал з посиланням на Euronews Travel.

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На нудистських пляжах Німеччини заборонять купальники

Влада німецького міста Росток, розташованого на узбережжі Балтійського моря, запровадила нові правила, що надають працівникам пляжів право обмежувати доступ відвідувачам, які відмовляються роздягатися у спеціально відведених для нудистів зонах.

Захід було ухвалено у відповідь на "численні скарги людей, які почувалися переслідуваними в зонах для нудистів",

– пояснив представник туристичного департаменту Ростока Моріц Науманн.

Ця політика спрямована на підтримку цілісності цих специфічних зон, сприяючи чіткому розмежуванню між зонами, де можна одягатися, і традиційними пляжними просторами.

Нудизм у Німеччині

Протягом останніх двох століть соціальна нагота стала звичним аспектом життя для багатьох людей у Німеччині. Спеціальні нудистські зони, включаючи пляжі, парки та пішохідні стежки, є нормальним явищем по всій країні.

Однак, у наші дні ця практика поступово втрачає популярність серед молодого покоління. Як наслідок, зменшується кількість спеціально відведених натуристських зон. У Ростоку, наприклад, офіційна кількість нудистських пляжів зменшилася з 37 до 27.



На нудистських пляжах Німеччини забороняють купальники / Фото Unsplash

Водночас прихильники цього стилю життя наголошують на важливості розуміння специфічних правил та очікувань, які його супроводжують. Нудисти підкреслюють, що всі типи тіл вітаються, але стверджують, що така поведінка, як витріщання, фотографування людей без їхньої згоди і небажані коментарі суворо заборонені.

Щоб запобігти конфліктам між відпочивальниками, 15-кілометрову берегову лінію в Ростоку ретельно організували в окремі зони для нудистів, змішаних та "одягнених" пляжів. Така організація має на меті забезпечити усім відвідувачам місце, де вони почуватимуться невимушено.

Крім того, для тих, хто відвідує спеціально відведені для нудистів пляжі, запроваджено нові правила: вони повинні бути повністю оголеними, інакше їх можуть попросити покинути цю територію.