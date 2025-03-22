Тихі години (Ruhezeiten) – важливе правило у Німеччині, яке запровадили для підтримки спокою та гармонії жителів. Про це пише 24 Канал.

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Коли діють тихі години в Німеччині

Стандартні години тиші можуть варіюватися залежно від федеральної землі, але загалом вони діють 22:00 до 6:00 або 7:00 ранку. Зокрема через це правило у деяких старих багатоквартирних будинках заборонено приймати душ вночі або зливати воду в туалеті, тому що це чують сусіди.

Крім цього, у деяких містах Німеччини є особливо тихі райони, де обмежений навіть денний шум. Переважно обмеження запроваджують у період 13:00 – 15:00.

Також заборонено шуміти та галасувати у неділю та святкові дні, оскільки вони вважаються днями відпочинку.



У Німеччині потрібно поважати час відпочинку / Pexels

На додачу у деяких містах є спеціальні зони тиші (наприклад, біля лікарень або монастирів), де шум обмежують ще суворіше.

Що заборонено під час тихих годин

Гучна музика, співи, вечірки, шумні розмови на балконі або у дворі;

Ремонтні роботи або використання газонокосарок, пилок та іншого будівельного обладнання;

Гучне пересування по квартирі (наприклад, біг, стрибки, перетягування меблів)l

Використання гучної побутової техніки, як от пральні машини, пилосмоки тощо.

Якщо гучна людина ігнорує зауваження сусідів щодо порушення тиші, то вони мають право звернутися до керівників будинку або навіть поліції.

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