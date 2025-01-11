У деяких багатоквартирних будинках дійсно може бути така заборона. Про це пише 24 Канал.

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Звідки ростуть ноги про заборону на нічний душ у Німеччині

Річ у тім, що у Німеччині існують закони, які захищають право на тишу в нічний час — зазвичай із 22:00 до 6:00. У цей період можна шуміти й заважати сусідам гучною музикою, ремонтами або інтенсивним використанням техніки.

Насправді німецьке законодавство не забороняє приймати душ або змивати воду вночі. Але в деяких багатоквартирних будинках дійсно часто встановлюють такі правила. Наприклад, якщо старі водопровідні системи створюють гучні звуки.

Ці правила прописані в договорах оренди чи внутрішніх домовленостях (Hausordnung).

Важливо. Якщо проживаєте у Німеччині, важливо ознайомитися з правилами конкретного будинку.



У старих німецьких будинках справді існує заборона на нічний душ / Pexels

У сучасних будинках з хорошою шумоізоляцією таких обмежень немає, тож люди із чистою совістю можуть прийти душ або зливати воду в будь-який час без наслідків.

Цікавий факт. У Німеччині навіть були судові справи, де вирішувалося, чи може орендар використовувати душ у нічний час. Загалом висновки суду були такими: людина має право на базові потреби, зокрема прийняти душ чи використати туалет в будь-який час. Проте бажано не створювати надмірного шуму, який може порушити спокій сусідів.

Також важливо зауважити, що німці справді цінують порядок і поважають сусідів. Тож навіть якщо правила дозволяють нічний душ, багато людей все одно уникають цього. Це частина культурного етикету.