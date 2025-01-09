А імпорт цього, здавалося б, нешкідливого товару може призвести до чималих штрафів і навіть до тюремного ув'язнення. Чому до звичайної жуйки в Сінгапурі ставляться так строго, розповідає 24 Канал.

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Чому в Сінгапурі не можна жувати жуйку

Сінгапур, відомий своєю чистотою довкілля, є єдиною країною, яка ввела заборону на жувальну гумку. Вона була введена в 1992 році першим прем'єр-міністром країни Лі Куан Ю. Річ у тім, що він мріяв перетворити Сінгапур на "оазис першого світу в регіоні третього світу".

Закон суворо забороняв використання, розповсюдження та торгівлю жувальною гумкою. Правоохоронні органи вживали суворих заходів для покарання осіб, спійманих за залишенням жувальної гумки в громадських місцях.

Тільки у 2004 році було відновлено законне використання невеликих кількостей жувальних гумок для лікування зубів. Вони повинні бути придбані безпосередньо у стоматолога або лікаря.

Основні причини заборони жувальної гумки в Сінгапурі:

Сміття та забруднення. Жувальна гумка, яку часто недбало викидають на землю після використання, робить внесок у проблему засмічення та забруднення навколишнього середовища в громадських місцях.



Жувальна гумка, яку часто недбало викидають на землю після використання, робить внесок у проблему засмічення та забруднення навколишнього середовища в громадських місцях. Псування громадських місць. Жувальна гумка, яка прилипає до таких поверхонь, як дороги, тротуари, громадські місця та транспортні системи, завдає значної шкоди й призводить до збільшення витрат на утримання та прибирання.



Жувальна гумка, яка прилипає до таких поверхонь, як дороги, тротуари, громадські місця та транспортні системи, завдає значної шкоди й призводить до збільшення витрат на утримання та прибирання. Захист громадської гігієни. Жувальна гумка може зберігати мікроби та бактерії після використання, тому викликає занепокоєння щодо її впливу на громадську гігієну та здоров'я населення.

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Жувальна гумка може зберігати мікроби та бактерії після використання, тому викликає занепокоєння щодо її впливу на громадську гігієну та здоров'я населення. . Поводження з відходами. Сінгапур прагне підтримувати репутацію чистого та зеленого міста. Багаторічна заборона на жувальну гумку є ключовим заходом у його стратегії поводження з відходами та зусиллями, спрямованими на те, щоб громадські місця залишалися охайними.

Покарання за проступок. Штраф може сягати 1 000 сінгапурських доларів, а за повторне порушення – 2 000 сінгапурських доларів.