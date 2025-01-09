А імпорт цього, здавалося б, нешкідливого товару може призвести до чималих штрафів і навіть до тюремного ув'язнення. Чому до звичайної жуйки в Сінгапурі ставляться так строго, розповідає 24 Канал.
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Чому в Сінгапурі не можна жувати жуйку
Сінгапур, відомий своєю чистотою довкілля, є єдиною країною, яка ввела заборону на жувальну гумку. Вона була введена в 1992 році першим прем'єр-міністром країни Лі Куан Ю. Річ у тім, що він мріяв перетворити Сінгапур на "оазис першого світу в регіоні третього світу".
Закон суворо забороняв використання, розповсюдження та торгівлю жувальною гумкою. Правоохоронні органи вживали суворих заходів для покарання осіб, спійманих за залишенням жувальної гумки в громадських місцях.
Тільки у 2004 році було відновлено законне використання невеликих кількостей жувальних гумок для лікування зубів. Вони повинні бути придбані безпосередньо у стоматолога або лікаря.
Основні причини заборони жувальної гумки в Сінгапурі:
- Сміття та забруднення. Жувальна гумка, яку часто недбало викидають на землю після використання, робить внесок у проблему засмічення та забруднення навколишнього середовища в громадських місцях.
- Псування громадських місць. Жувальна гумка, яка прилипає до таких поверхонь, як дороги, тротуари, громадські місця та транспортні системи, завдає значної шкоди й призводить до збільшення витрат на утримання та прибирання.
- Захист громадської гігієни. Жувальна гумка може зберігати мікроби та бактерії після використання, тому викликає занепокоєння щодо її впливу на громадську гігієну та здоров'я населення.
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- Поводження з відходами. Сінгапур прагне підтримувати репутацію чистого та зеленого міста. Багаторічна заборона на жувальну гумку є ключовим заходом у його стратегії поводження з відходами та зусиллями, спрямованими на те, щоб громадські місця залишалися охайними.
Покарання за проступок. Штраф може сягати 1 000 сінгапурських доларів, а за повторне порушення – 2 000 сінгапурських доларів.