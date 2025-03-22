Тихие часы (Ruhezeiten) – важное правило в Германии, которое ввели для поддержания спокойствия и гармонии жителей. Об этом пишет 24 Канал.
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Когда действуют тихие часы в Германии
Стандартные часы тишины могут варьироваться в зависимости от федеральной земли, но в целом они действуют 22:00 до 6:00 или 7:00 утра. В частности из-за этого правила в некоторых старых многоквартирных домах запрещено принимать душ ночью или сливать воду в туалете, потому что это слышат соседи.
Кроме этого, в некоторых городах Германии есть особенно тихие районы, где ограничен даже дневной шум. Преимущественно ограничения вводят в период 13:00 – 15:00.
Также запрещено шуметь и шуметь в воскресенье и праздничные дни, поскольку они считаются днями отдыха.
В Германии нужно уважать время отдыха / Pexels
В дополнение в некоторых городах есть специальные зоны тишины (например, возле больниц или монастырей), где шум ограничивают еще строже.
Что запрещено во время тихих часов
- Громкая музыка, пение, вечеринки, шумные разговоры на балконе или во дворе;
- Ремонтные работы или использование газонокосилок, пил и другого строительного оборудования;
- Громкое передвижение по квартире (например, бег, прыжки, перетаскивание мебели)l
- Использование громкой бытовой техники, как вот стиральные машины, пылесосы и тому подобное.
Если громкий человек игнорирует замечания соседей о нарушении тишины, то они имеют право обратиться к руководителям дома или даже полиции.
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