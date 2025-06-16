Говорится и о документах, необходимых для пересечения границы Швейцарии. И большинство интересует вопрос: нужна ли виза? Ответ на него дает 24 Канал.

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Нужна ли виза для въезда в Швейцарию

Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, могут въезжать в Швейцарию без визы. В рамках безвизового режима им разрешено находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Для тех, кто намерен остаться в стране на более долгий срок, необходимо подать заявление на получение вида на жительство или получить альтернативный правовой статус.

Внимание: если вы находитесь в Швейцарии из-за войны в Украине, то можете подать заявку на временную защиту. ЕС продлил действие этой программы для украинцев до марта 2026 года.

Для поездки в Швейцарию, надо иметь следующие документы: