Мовиться і про документи, необхідні для перетину кордону Швейцарії. І більшість цікавить питання: чи потрібна віза? Відповідь на нього дає 24 Канал.

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Чи потрібна віза для в'їзду у Швейцарію

Громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть в'їжджати до Швейцарії без візи. В рамках безвізового режиму їм дозволено перебувати до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Для тих, хто має намір залишитися в країні на довший термін, необхідно подати заяву на отримання посвідки на проживання або отримати альтернативний правовий статус.

Увага: якщо ви перебуваєте у Швейцарії через війну в Україні, то можете подати заявку на тимчасовий захист. ЄС продовжив дію цієї програми для українців до березня 2026 року.

Для поїздки у Швейцарію, треба мати наступні документи: