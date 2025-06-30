В каких странах украинских беженцев больше всего и сколько надо платить там за жилье, информирует 24 Канал, анализируя данные с сайта Numbeo.

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В каких странах больше всего украинских беженцев

По состоянию на апрель 2025 года, больше всего беженцев из Украины было зафиксировано саму в Европе – 6,3 миллиона человек.

В то же время по сравнению с данными за декабрь 2024 года, количество украинских беженцев выросло на 104 тысячи, в соответствии с мартовским обзором Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины" со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев.

В список из 5 стран, где больше всего украинских беженцев есть такие:

Германия – 1,4 миллиона человек, Польша – 999,7 тысяч человек, Чехия – 401,4 тысячи человек, Великобритания – 254 тысяч человек 254 тысяч человек, Испания – 235,7 тысяч человек.

Какая цена на аренду и покупку в этих странах

Согласно этому рейтингу, анализируя данные с Numbeo, дороже всего в гривнах снимать квартиру в Великобритании, а дешевле всего – в Польше.

Польша

В среднем в Польше надо отдать за аренду на 134% больше, чем в Украине.

Поэтому, за 1-комнатную квартиру в центре польского города ежемесячно придется платить в среднем 2 922 злотых (31 850 гривен по среднему банковскому курсу, по состоянию на 29 июня), зато за пределами центра – 2 353,53 злотых (25 653 гривен).

Заметьте! Цена за квадратный метр для покупки квартиры в центре города будет стоить где-то 15 300 злотых (166 770 гривен), а за пределами центра – 11 023 злотых (120 151 гривна).

Чехия

Если брать эту страну, то арендная плата здесь в среднем на 155,3% выше, чем в Украине. Например, апартаменты, где есть 1 спальня в центре города, обойдется в среднем в 17,8 тысячи чешских крон (30 260 гривен). А такая же квартира за пределами центра будет уже 14,2 тысячи чешских крон в месяц (24 140 гривен).

Цена за квадратный метр для покупки квартиры в центре города составляет где-то 115,3 тысячи чешских крон (196 010 гривен). А за пределами центра – 82,4 тысячи чешских крон (140 080 гривен).

Испания

Арендная плата в Испании в среднем на 198,9% выше, чем в Украине. За 1-комнатную квартиру в центре города надо будет отдать 912 евро (44 186 гривен), а за пределами центра – 711 евро (34 448 гривен).

Квадратный метр для покупки жилья будет стоить в центре города где-то 3 717 евро (180 088 гривен), а за пределами центра цена будет уже 2 310 евро (111 919 гривен) за метр квадратный.

Германия

В Германии аренда квартиры в среднем на 222,8% выше по сравнению с Украиной. Таким образом, 1-комнатная квартира в центре города будет стоить в месяц где-то 885 евро (42 878 гривен). За пределами центра – 670 евро (32 461 гривна).

Интересно! Купить квартиру выйдет еще дороже, чем снимать, потому что за квадратный метр в центре города просят почти 5 446 евро (263 859 гривен), а за пределами центра – в среднем 4 302 евро (208 432 гривен).

Великобритания

Рекордная цена по арендной плате по сравнению с украинской арендой – в Великобритании. Это в среднем на 317% выше.

Апартаменты с 1 спальней в центре города обойдутся в 1 034,27 фунта стерлингов ежемесячно (58 539 гривен). Зато за пределами города в 841 фунт стерлингов (47 600 гривен).

А вот цена за квадратный метр для покупки квартиры в центре города будет стоить аж 4 602,71 фунта стерлингов (260 513 гривен), а за пределами центра – 3 684,12 фунта стерлингов (208 521 гривна).