Как напоминают в Finance.ua, только в конце 2024 года цены на жилье в Великобритании выросли почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, передает 24 Канал.

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Что с ценами на жилье в Великобритании

Поэтому средняя стоимость жилья в стране составляет около 270 тысяч фунтов стерлингов, или около 335 тысяч долларов.

Сейчас наибольшее подорожание недвижимости ожидается на северо-западе Англии – 29,4%,

В Шотландии зато на 25,8%, где жилье доступнее, а долговая нагрузка на ипотечных заемщиков меньше.

Заметьте! Ожидается, что в ближайшие 5 лет стоимость недвижимости в этой стране вырастет еще почти на 25%.

В то же время для тех, кто имеет желание купить жилье в Великобритании, но для этого у него недостаточно средств, существуют программы кредитования.

Размер ипотечной ставки в среднем составляет 3 – 5%. Но покупателям надо будет готовым оплатить первоначальный взнос в размере 25%, говорится в издании.

Для того, чтобы иностранец получил заем, нужно:

иметь визу, позволяющую длительное пребывание,

стабильный доход,

положительная кредитная история.

Важно! Английские банки могут согласовать кредит на максимальный срок в 25 лет, но валюта, в которой предоставляют кредит, фунты стерлингов.

Как получить кредит на жилье украинцам

Кстати, положительные истории, когда украинцы получают кредит на жилье, уже были, но для этого нужно найти кредитора, который согласует заем. По спонсорской визе выдают кредит два банка – HSBS и Barcley.