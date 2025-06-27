Когда-то этот остров купила лондонская дома, даже не видя его собственными глазами, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Читайте также Кухня, спальня и даже кабинет: какой дом хотел Тарас Шевченко

Что известно об острове и замке

С 1945 года остров принадлежал шотландской семье. Сейчас ему ищут владельца, который продолжит дело или для сохранения природы, или для туристического дела, ведь остров имеет уникальное расположение. Известно, что цена целого острова достигает 5,5 миллионов фунтов.

Неудивительно, что за такую площадь просят столько, ведь только сам замок на территории построен в 1911 году искателем приключений, Джорджем Маклином Бакли. Как известно, строительство было осуществлено "без всяких затрат".

Считается, что чертежи замка и архитектор, который их разработал, были во время рокового путешествия "Титаника".

Однако замок превратился в руины в 1980-х годах, когда его содержание стало слишком дорогим.

Когда мы передвигали мебель, чтобы найти части, где они не провалятся сквозь пол, стало ясно – дни замка сочтены,

– говорит один из владельцев, Джим Галли.

Интересно! Остров имеет бело-песчаные пляжи, дикие бухты, ферму с 220 овцами, диких оленей, птиц, выдр, а также дома для туристов с экологической энергосистемой. Посетители могут добраться сюда за 20 минут на лодке или вертолете.