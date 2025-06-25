Уникальный многоквартирный дом расположен в Ханчжоу. Его называют "городом под крышей", пишет 24 Канал, ссылаясь на Lad Bible.

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Должен был быть отель, но построили гигантский дом

Сначала Regent International задумали как шестизвездочный отель, но в итоге он стал жилым домом с инфраструктурой, что удовлетворит почти любые бытовые потребности.

В комплексе есть фуд-корт, интернет-кафе, маникюрные салоны, магазины и даже небольшие супермаркеты и бассейны. И хотя жители Ханчжоу не очень спешат туда заселяться, те, кто уже это сделал как будто не жалеют о своем решении.

Дом расположен в деловом районе Qianjiang Century City. Он имеет высоту более 200 метров, а площадь составляет 260 тысяч квадратных метров. Проект дома разработала известная дизайнер, которая причастна к созданию одного из немногих семизвездочных отелей в мире – Singapore Sands Hotel.

Хотя количество жильцов в доме Regent International и так многотысячное, он может вместить еще больше людей. Комплекс предусмотрен для проживания до 30 тысяч человек.

Какие есть квартиры и сколько они стоят

Квартиры на вид достаточно простые, поэтому наибольшим спросом пользуются среди студентов, молодых специалистов и фрилансеров.



Интерьер кухни / Фото Plus Housing

Небольшие апартаменты без окон стоят почти 1500 юаней в месяц (около 8 700 гривен), а более просторные и с балконом – почти 4000 юаней (примерно 23 100 гривен).



Интерьер гостиной / Фото Plus Housing

Жилой комплекс открыли еще в 2013 году, но он до сих пор часто обсуждаемый и очень популярный в Ханчжоу.