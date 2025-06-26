Как еще ранее сообщил биограф Тараса Шевченко, Виктор Жадько, на своей странице в Facebook, на сегодня известно о таких рисунках, как "Проект дома. Фасад" и "Проект дома. Боковой фасад", 3 архитектурные проекты дома и 2 схематические рисунки к ним и схематический план кладовой, передает 24 Канал.

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Какой дом хотел построить Тарас Шевченко

С рисунка одного из проектов, известно, что размер дома должен был быть 14x7,7 метра, то есть где-то 109 квадратных метров. Предполагались в нем большие сени (нежилая часть в сельских домах, что соединялась с крыльцом), комната рабочая, кухня, светлица (гостиная) и просто комната (вероятнее всего, что это спальня).

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.



Один из проектов дома Тараса Шевченко / Скриншот с Х

В еще одном схематическом плане, что мало чем отличается от предыдущего, размеры комнат несколько отличаются. Кроме того, крыльцо несколько иной формы.

Напоминаем! В то время большинство крестьян имели жилье, которое состояло всего из 3 комнат, то есть сени, светлица и кладовая. Общая площадь такого дома не превышала 45 квадратных метров.



Еще один проект Шевченковской хаты / Скриншот фото, которое опубликовал Виктор Жадько

Кроме того, не менее замечательным является рисунок, где изображен боковой фасад дома. Он дает точное понимание, как должно было выглядеть жилье извне.





Однако по словам Жадько, замысел по строительства дома так и не удалось осуществить из-за смерти Тараса Шевченко.

Также из-за умышленного промедления продажи земли со стороны помещиков, которые не хотели иметь поэта своим соседом. После смерти Шевченко эти проекты куплены художником Григорием Честаховским,

– отметил биограф.