Меньше всего квадратный метр оценивают в прифронтовых и приграничных областях. Причиной является сложная ситуация с безопасностью в этих регионах, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на аналитику украинского маркетплейса DIM.RIA.

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Самые низкие цены в новостройках

Квадратный метр самый дешевый в Запорожской и Сумской областях. Самая низкая цена зафиксирована на Запорожье – это 513 долларов за квадрат. За ней следует Сумская область – со средней стоимостью 533 доллара.

Что касается Николаевской и Черниговской областей, то там цены значительно выше. Квадратный метр в среднем стоит 711 долларов и 731 доллар соответственно. К слову, на Черниговщине цена за последний месяц существенно выросла – аж на 8%.

Строительство в крупнейших городах Украины продолжается, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Например, в 2024 году только один из девелоперов – РИЕЛ – ввел в эксплуатацию почти 2 тысячи квартир, а в 2025-м работает над проектами общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.

"Золотая середина"

Что касается просто бюджетных предложений, то в этом сегменте рассматриваем регионы, где квадрат стоит до 800 долларов. Среди таких областей:

Тернопольская – 692 доллара;

Хмельницкая – 714 долларов;

Черкасская – 780 долларов;

Житомирская – 785 долларов.



Стоимость квадратного метра на первичном рынке / Фото DIM.RIA

Во всех других областях цена превышает 800 долларов и достигает 1,1 тысячи долларов – на Закарпатье и Львовщине.