Скільки платять українцям у Німеччині у 2025 році

На початок 2025 року у Європі налічувалося більш як 6,3 мільйона українських біженців. Понад 1,2 мільйона українців були зареєстровані у Німеччині, повідомляє 24 Канал з посиланням на ООН.

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У ФРН біженці з України отримують соціальну допомогу – Bürgergeld. Її виплачують щомісяця працездатним людям, які зареєструвалися у тамтешньому центрі зайнятості (Jobcenter).

Розмір допомоги для дорослих залежить від сімейного стану отримувачів:

Дорослі одинаки та одинокі батько чи матір отримують 563 євро (27 578,9 гривні).

Подружжю біженців виплачують по 506 євро (24 786,7 гривні) кожному.

Окремі виплати призначають родинам, у яких є діти. Розмір допомоги на дітей відрізняється залежно від їхнього віку:

для підлітків 14-17 років – 471 євро (23 072,2 гривні);

для дітей віком 6-14 років – 390 євро (19 104,3 гривні);

для дітей віком до 5 років – 357 євро (17 487,9 гривні).

Тобто родині українців з двома дітьми можуть призначити одразу 4 виплати.

Важливо! Усі обрахунки у гривні проводилися за курсом Нацбанку станом на 1 липня 2025 року.

За що можуть зменшити допомогу у Німеччині

Втім грошову допомогу українцям у Німеччині можуть зменшити у 2025 році. Центр зайнятості має право урізати грошову підтримку, якщо біженець не хоче працевлаштовуватися і пропускає зустрічі у Jobcenter.

Чим більше порушень – тим менший розмір допомоги:

за перше порушення – скорочення на 10% від виплат за місяць;

за друге порушення – мінус 20% від грошової підтримки за 2 місяці;

за третє порушення – зменшення на 30% від допомоги за 3 місяці.

Однак допомогу на оплату житла та опалення не зменшать навіть у випадку порушень.

Варто знати! Українці у Німеччині також можуть скористатися послугами Центру єднання, який відкрився у Берліні. Він надає консультації та підтримку в інтеграції, мовні та культурні програми, а також допомогу для повернення в Україну.