Який внесок українців в економіку Польщі

Українські біженці в Польщі забезпечили 2,7% її ВВП у 2024 році. Таку оцінку дали експерти міжнародної аудиторської компанії Deloitte у звіті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мoney.pl.

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Звіт спростував поширені побоювання, нібито українські біженці завдають негативного впливу на ринок праці Польщі:

69% українців працездатного віку, які знайшли притулок у Польщі, активно залучені до ринку праці.

Кількість працюючих українських біженців майже дорівнює зайнятості серед поляків (75%).

Присутність українців сприяла зростанню зайнятості серед поляків та підвищенню продуктивності польського бізнесу.

За словами представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Кевіна Дж. Аллена, Польща створила безпрограшний сценарій для обох сторін.

Польща перетворила наплив біженців на фактор зміцнення економіки та інвестувала в людський капітал, який у майбутньому може допомогти у відбудові України,

– заявив Аллен.

Важливо! Аналітики не зафіксували негативних наслідків для польської економіки від українських біженців – ні зростання безробіття, ні зниження реальної заробітної плати.

З якими проблемами стикаються українці у Польщі

Водночас звіт вказав і на деякі проблеми, які виникають в українців у Польщі під час працевлаштування:

Значна частина українців зайняті на посадах, що не відповідають їхній освіті – лише третина людей з вищою освітою працюють за своєю кваліфікацією.

У Польщі існують правові обмеження для українців – деякі професії доступні лише для громадян країни.

Через обмеження багато спеціалістів з України змушені перекваліфіковуватися або знижувати свої кар’єрні амбіції.

Між знанням польської мови та рівнем доходів існує тісний зв’язок – українці, які вільно володіють польською, заробляють у середньому на 700 злотих в місяць більше, ніж люди з базовим знанням мови.

Варто знати! Польща прийняла майже мільйон українських біженців і посідає друге місце в ЄС за цим показником. Переважна більшість із них – жінки та діти.