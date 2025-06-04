Нерідко стається "очікування – реальність", пише 24 Канал з посиланням на TikTok українки, яка мешкає в Польщі й ділиться нюансами проживання у цій країні. Цього разу вона розповіла про міфи.

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Міфи про життя в Польщі

Легко легалізуватися

За словами дівчини, в Польщі на документи іноді доводиться чекати роками. Додає, що навіть в Америці такі справи швидше і легше вирішуються.

Нормальні зарплати та можливість відкласти кошти

На жаль, не завжди працівники отримують високу заробітну плату – це залежить від багатьох факторів. Очевидно, з мінімальної зарплати важко прожити, не кажучи вже про заощадження. Переконана українка, яка наголошує на винагороді 3000 злотих.

Які міфи існують про Польщу: дивіться відео

Легко подорожувати

Дівчина зауважує, що думка про легкі подорожі з Польщі, адже це країна ЄС, – хибна. Спершу доведеться дочекатися отримання карти побиту (виготовляється вона приблизно 3 роки), яка дозволить покидати межі країни без загроз для перебування особи.

А раніше інша українка порахувала, скільки коштує життя у Польщі, якщо у тебе є собака та дитина.