Про актуальні ціни на весільні товари у Польщі дівчина розповіла у своєму тікток-акаунті @sonik.pl.life, розповідає 24 Канал.

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Витрати нареченої у Польщі

Отже, за словами українки, сукня – найдорожча у списку. Середні ціни на сукню нареченої стартують від 2 000 злотих. Туфлі – інша, не менш важлива частина образу. Вони коштують від 280 злотих.

Також ще приблизно 260 злотих доведеться віддати за прикраси. А ось щодо фати дівчина здивувала лайфхаком – вона заявила, що її можна замовити на китайських сайтах за 30 злотих.

Також для більшості наречених мають велике значення макіяж та манікюр. За словами українки, весільний манікюр у Польщі вартує від 210 злотих, а за макіяж та зачіску доведеться віддати ще приблизно 410 злотих.

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До слова, нещодавно інша українка порахувала, скільки коштує життя у Польщі, якщо у тебе є собака та дитина.