Марина працює візажисткою – за потреби вона виїжджає до клієнтів. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @marina_vivsianiuk.

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Скільки заробляють візажисти в США

Дівчина розповіла, що приїхала з колегою на локацію о 12:00. По плану було 5 макіяжів і 5 зачісок, які вони повинні були зробити за 4,5 години.

За дорогу дівчатам заплатили 100 доларів. Після того, як майстрині розклали косметику, то взялися "наводити марафет" нареченій. За весільний образ вони взяли 350 доларів.

Образ для мами нареченої коштував 350 доларів. Мамі нареченого українка робила лише зачіску, і взяла з неї 120 доларів.

До речі, результат її роботи можна побачити на відео.

Українська візажистка в Америці: дивіться відео

У загальному за 4 з половиною години роботи дівчині вдалося заробити 820 доларів,

Марина зауважила, що це "чистими", оскільки вона працює сама на себе. На іншому американському весіллі за 7 годин роботи вона заробила 1 200 доларів.

Це цікаво. Нещодавно українка у США показала вечерю за 10 доларів.