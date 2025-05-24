Марина работает визажисткой – при необходимости она выезжает к клиентам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @marina_vivsianiuk.

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Сколько зарабатывают визажисты в США

Девушка рассказала, что приехала с коллегой на локацию в 12:00. По плану было 5 макияжей и 5 причесок, которые они должны были сделать за 4,5 часа.

За дорогу девушкам заплатили 100 долларов. После того, как мастерицы разложили косметику, то взялись "наводить марафет" невесте. За свадебный образ они взяли 350 долларов.

Образ для мамы невесты стоил 350 долларов. Маме жениха украинка делала только прическу, и взяла с нее 120 долларов.

Кстати, результат ее работы можно увидеть на видео.

Украинская визажистка в Америке: смотрите видео

В общем за 4 с половиной часа работы девушке удалось заработать 820 долларов,

Марина заметила, что это "чистыми", поскольку она работает сама на себя. На другой американской свадьбе за 7 часов работы она заработала 1 200 долларов.

Это интересно. Недавно украинка в США показала ужин за 10 долларов.