Перечень того, что она накупила на эти средства, удивил даже тех, кто проживает в Польше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @sonik.pl.life.

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Что можно приобрести в Biedronka на 50 злотых

Девушка рассказала, что на 50 злотых, то есть на 551 гривну, она приобрела: лосось, креветки, молоко, самые дешевые наггетсы, яйца, французское тесто, майонез, кетчуп и сырок для бутербродов.

Украинка заметила, что все продукты она приобрела по скидкам.

Распаковка с Biedronka для бедного студента,

– сказала она.

Закуп в Biedronka на 50 злотых: смотрите видео

Однако многие комментаторы не поверили, что девушка приобрела этот набор всего за 50 злотых:

"Это с какого года такие цены";

"Не верю, чтобы это было 50 злотых";

"Мне почему-то так не удается, я бы заплатил около 100 злотых. Возможно, это зависит от воеводства?".

К слову, ранее мы рассказывали о том, какая Biedronka в Польше – самая худшая.