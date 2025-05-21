У своєму тіктоці @mariiahapii показала, як скупляється у супермаркеті та з чого можна приготувати на 10 доларів. Про це пише 24 Канал.

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Що можна купити у США на 10 доларів

Дівчина придбала червону рибу по акції – вона коштує 3,92. Далі дівчина поклала до кошика картоплю, упаковка якої коштувала 99 центів. Потім вона взяла спаржу, яка вартує 1,99.

За усі ці продукти дівчина заплатила 8,66 долара разом з податком. Тобто навіть дешевше, ніж вона розраховувала. Заради справедливості, українка використала сіль, перець та слайс сиру, які були у неї вдома, щоб таки вийшла заявлена вартість.

Усе це дівчина запекла у духовці.

Вийшла ідеальна вечеря. Здорово, смачно і залишилося ще. А ціна лише 10 доларів,

– заявила вона.

За нинішнім курсом, 10 доларів – це 414 українських гривень.

Цікаво. Раніше ми писали про те, скільки коштують продукти в Японії.

Що можна придбати на 10 доларів у штаті Іллінойс: дивіться відео

@mariiahapii Чи змогли б за 410 грн приготувати таке в Україні? ♬ Cash Register - EFX

Водночас слід зазначити, що ціни на продукти значно залежать від штату. Дівчина проживає у штаті Іллінойс, де дуже розвинуте сільське господарство.

Як підмітили у коментарях, до прикладу, у штаті Айова такий шматок робити обійшовся б у 13 доларів. А у Нью-Йорку риба обійшлася б у щонайменше 10 доларів, спаржа – мінімум 5, а картопля – у 5 – 6 доларів.