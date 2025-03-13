Українка, яка проживає у Японії, розповіла про вартість продуктів у місцевому супермаркеті. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток-сторінку @nessadzoma.

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Скільки коштують продукти в Японії

Дівчина розповіла, що їздить на закупи у магазин Costco. Це американська мережа супермаркетів, яка відома гуртовими товарами.

Там все продається великими упаковками, банками та ящиками. Так значно вигідніше.

Ціни на продукти в Японії:

Картопля – 195 гривень за 3 кілограми;

Коробка помідор чері – 360 грамів за 900 грамів;

Лохина – 445 гривень за пів кілограма;

Малина – 310 гривень за 2 жменьки;

Вершкове масло – 337 гривень за 400 грамів;

Два літри молока – 195 гривень;

Два десятки яєць – 130 гривень;

Свинячий фарш – 210 гривень за кілограм;

Ребро свинини – 360 гривень за кілограм;

Куряче філе – 418 гривень за 2,5 кілограма;

Ковбаса – 230 гривень за 255 грам;

Твердий сир – 490 гривень за 900 грам;

Філе червоної риби – 1 500 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Японії: дивіться відео

Окрім продуктів, тут є дуже багато товарів. З найцікавішого в плані ціни, то я вважаю, що це підгузки. За 114 штук – 1 100 гривень. І пачка батарейок 40 штук – 440 гривень,

– сказала українка.

Вона зауважила, що це невисокі ціни з огляду на японські зарплати. А у коментарях багато українців зазначили, що на деякі товари ціни такі ж, як і в Україні.

До слова, є хороші новини для мандрівників, які мріють побувати в Японії, однак непокояться через високу вартість проживання. На початку березня там запустили автобуси зі спальними місцями, щоб туристи не витрачались на готелі.