Украинка, которая проживает в Японии, рассказала о стоимости продуктов в местном супермаркете. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @nessadzoma.
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Сколько стоят продукты в Японии
Девушка рассказала, что ездит за покупками в магазин Costco. Это американская сеть супермаркетов, которая известна оптовыми товарами.
Там все продается большими упаковками, банками и ящиками. Так значительно выгоднее.
Цены на продукты в Японии:
- Картофель – 195 гривен за 3 килограмма;
- Коробка помидор черри – 360 граммов за 900 граммов;
- Голубика – 445 гривен за пол килограмма;
- Малина – 310 гривен за 2 горстки;
- Сливочное масло – 337 гривен за 400 граммов;
- Два литра молока – 195 гривен 195 гривен;
- Два десятка яиц – 130 гривен;
- Свиной фарш – 210 гривен за килограмм 210 гривен за килограмм;
- Ребро свинины – 360 гривен за килограмм;
- Куриное филе – 418 гривен за 2,5 килограмма;
- Колбаса – 230 гривен за 255 грамм;
- Твердый сыр – 490 гривен за 900 грамм;
- Филе красной рыбы – 1 500 гривен за килограмм.
Цены на продукты в Японии: смотрите видео
Кроме продуктов, здесь есть очень много товаров. Из самого интересного в плане цены, то я считаю, что это подгузники. За 114 штук – 1 100 гривен. И пачка батареек 40 штук – 440 гривен,
– сказала украинка.
Она отметила, что это невысокие цены, учитывая японские зарплаты. А в комментариях многие украинцы отметили, что на некоторые товары цены такие же, как и в Украине.
К слову, есть хорошие новости для путешественников, которые мечтают побывать в Японии, однако беспокоятся из-за высокой стоимости проживания. В начале марта там запустили автобусы со спальными местами, чтобы туристы не тратились на отели.