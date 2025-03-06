В Стране восходящего солнца население славится своей вежливостью и терпеливостью, часто не обращая внимания на ошибки иностранных посетителей. Однако, существует 5 вещей в поведении, что считаются неприемлемыми и которых следует избегать, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Что нельзя делать в Японии

Прикасаться к людям

На Западе рукопожатие, объятия и поцелуи считаются жестами доброжелательности. В противовес этому, восточные традиции склонны к более сдержанному подходу к выражению эмоций. При приветствии незнакомцев в восточных обществах часто отдают предпочтение простому кивку или легкому поклону. Хотя некоторые японцы, привыкшие к европейским обычаям, могут предложить пожать руку во время приветствия или прощания, но от инициации этого жеста – желательно воздержаться.

Парам в Японии тоже рекомендуется проявлять благоразумие, когда дело доходит до публичных проявлений привязанности. Хотя держаться за руки с партнером в целом приемлемо, более интимные жесты, такие как объятия и поцелуи на людях, не рекомендуются.

Хитрить в очереди

В Японии ожидание в очереди является фундаментальным аспектом повседневной жизни. В ожидании столика в ресторанах люди часто стоят, а иногда и сидят, в течение длительного времени, иногда даже по несколько часов. Попытка обойти очередь, прорвавшись перед другими, считается значительным нарушением этикета и может привести к осуждению.

Кроме того, посетителям важно соблюдать установленный порядок возле касс и окон обслуживания. Перебегание из одной очереди в другую, даже если вы пришли раньше тех, кто уже стоит в очереди, не одобряется в японской культуре.

Показывать пальцем

Эксперты советуют не указывать на людей или предметы пальцем, поскольку этот жест считается невежливым. Вместо этого рекомендуют использовать мягкий взмах рукой или кивок, чтобы указать нужное направление, когда это необходимо.

Вообще в Японии призывают с осторожностью относиться к жестам во время общения. Оживленные движения рук является привычным явлением, например, в Италии, но японские обычаи предпочитают более сдержанным формам общения.

Не стоит дергать за одежду, хвататься за руки или использовать агрессивные жесты, например битье себя в грудь. Вместо этого рекомендуются изящные действия – легкое похлопывание по плечу или указание на собственный нос.

Есть на ходу

В Японии культурный акцент на уважении к еде и приверженность здоровому образу жизни способствуют особому подходу к пищевым привычкам. В отличие от многих других стран, японцы обычно не перекусывают на ходу, поскольку ценят осознанное потребление.



В Японии не одобряют практику "есть на ходу" / Unsplash

Эта культурная норма способствовала негативному восприятию людей, которые едят или пьют во время прогулок или поездок на работу. В некоторых городах местные власти даже вывесили плакаты, призывающие жителей воздерживаться от такого поведения.

Даже если вы купили еду в киоске на улице, найдите место, где сможете сесть и спокойно поесть. Если скамейки или парапета поблизости не оказалось, просто отойдите в сторону, а после перекуса выбросьте мусор в урну.

Повышать голос

Во многих странах повышение голоса в общественных местах часто считается приемлемым поведением. Однако, Япония является заметным исключением, где громкость, как правило, не одобряется и редко практикуется в повседневном общении.

Люди, которые решили громко выразить свое недовольство продавцам, официантам или другому персоналу, могут не получить немедленного выговора, но вряд ли получат в ответ улучшение обслуживания.

Более того, те, кто пытается общаться с японцами высоким тоном, надеясь ускорить решение своих проблем, должны быть готовы к тому, что это приведет к еще более медленной реакции.

Так что, отправляясь в Японию, постарайтесь с уважением относиться к традициям этой страны, и ее гостеприимные жители обязательно ответят вам взаимностью.