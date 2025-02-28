Он прыгнул в культовый фонтан Треви. Это еще раз подчеркнуло проблемы, с которыми сталкиваются местные чиновники в управлении наплывом путешественников, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN Travel.

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Туриста оштрафовали за ныряние в фонтан Треви

Вечером 23 февраля турист и два его спутника были задержаны полицией за попытку проникнуть на площадь у культового фонтана Треви вопреки местным правилам. Во время вмешательства полиции 30-летний мужчина сумел вырваться и прыгнул в фонтан.

Дело в том, с 2024 года город ввел новый лимит посетителей перед фонтаном – 400 человек одновременно. Теперь территория доступна ежедневно с 9 утра до 9 вечера, но чиновники рассматривают вариант введения скромной платы за вход.

Во время недавнего инцидента в Риме новозеландца оштрафовали за нарушение правил – вошел на контролируемую территорию и приблизился к фонтану. Мужчина перелез через мраморные скульптуры, окружающие бассейн фонтана.



Фонтан Треви в Риме / Фото Unsplash

По словам спикера римской полиции, вероятно, турист находился в состоянии алкогольного опьянения во время преступления.

Кроме штрафа, новозеландец также получил пожизненный запрет посещать эту локацию.

Овертуризм и фонтан Треви

Полиция Рима заявляет, что ежегодно около дюжины туристов получают наказание за разные нарушения, связанные с фонтаном. Нарушения варьируются от погружения пальцев до погружения бутылок с водой.

Также правоохранители сообщают об увеличении количества попыток потенциальных воров, которые нацелены украсть часть из примерно 1,5 миллиона евро в монетах – туристы бросают их в воду фонтану, чтобы вернуться снова.

Теперь эти монеты каждый день собираются муниципальными служащими, а затем передаются на благотворительность.