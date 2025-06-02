Об актуальных ценах на свадебные товары в Польше девушка рассказала в своем тикток-аккаунте @sonik.pl.life, рассказывает 24 Канал.

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Расходы невесты в Польше

Итак, по словам украинки, платье – самое дорогое в списке. Средние цены на платье невесты стартуют от 2 000 злотых. Туфли – другая, не менее важная часть образа. Они стоят от 280 злотых.

Также еще примерно 260 злотых придется отдать за украшения. А вот относительно фаты девушка удивила лайфхаком – она заявила, что ее можно заказать на китайских сайтах за 30 злотых.

Также для большинства невест имеют большое значение макияж и маникюр. По словам украинки, свадебный маникюр в Польше стоит от 210 злотых, а за макияж и прическу придется отдать еще примерно 410 злотых.

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К слову, недавно другая украинка посчитала, сколько стоит жизнь в Польше, если у тебя есть собака и ребенок.