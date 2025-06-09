Українці сплатили 2 мільярди євро

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, інформує 24 Канал. За його словами, український бізнес уже приніс польському бюджету понад 2 мільярди євро доходів.

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"До війни хто їхав у Польщу? Їхали на заробітки в основному працівники-роботяги: будівництво, таксі, сільське господарство. Під час війни виїхав середній клас, у кого є гроші", – зауважив Непран.

Він також підкреслив, що після початку війни суттєво змінилася структура української міграції: серед тих, хто виїхав, чимало представників малого й середнього бізнесу, які не лише адаптувались, а й активно відкривають компанії за кордоном – зокрема у Польщі.

Тенденції на польському ринку

Раніше ми писали, що у першій половині 2024 року українці заснували більш як 11% нових бізнесів у Польщі, а 77% новостворених підприємств, зареєстрованих іноземцями, управляли саме українці.

Найпопулярнішими сферами для відкриття бізнесу у Польщі були будівництво (23%), інформаційні та комунікаційні технології (19%) та сфера послуг (12%).