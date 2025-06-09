Украинцы уплатили 2 миллиарда евро

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, информирует 24 Канал. По его словам, украинский бизнес уже принес польскому бюджету более 2 миллиардов евро доходов.

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"До войны кто ехал в Польшу? Ехали на заработки в основном работники-работяги: строительство, такси, сельское хозяйство. Во время войны выехал средний класс, у кого есть деньги", – заметил Непран.

Он также подчеркнул, что после начала войны существенно изменилась структура украинской миграции: среди тех, кто выехал, немало представителей малого и среднего бизнеса, которые не только адаптировались, но и активно открывают компании за рубежом – в частности в Польше.

Тенденции на польском рынке

Ранее мы писали, что в первой половине 2024 года украинцы основали более 11% новых бизнесов в Польше, а 77% вновь созданных предприятий, зарегистрированных иностранцами, управляли именно украинцы.

Самыми популярными сферами для открытия бизнеса в Польше были строительство (23%), информационные и коммуникационные технологии (19%) и сфера услуг (12%).