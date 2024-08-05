Какой бизнес чаще всего открывают украинцы в Польше

С января 2022 года по июнь 2024 года в Польше было зарегистрировано около 59 800 активных индивидуальных предприятий украинцев. Самыми популярными сферами для открытия бизнеса были строительство (23%), информационные и коммуникационные технологии (19%) и сфера услуг (12%).

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Польский экономический институт подчеркивает, что ведение собственного бизнеса в Польше является для многих украинцев альтернативой традиционной оплачиваемой работе. В 2023 году украинцы в Польше внесли более 5 миллиардов злотых в польский бюджет в виде налогов, что свидетельствует о значительном вкладе в польскую экономику.

Социальная защита украинцев в Польше

По данным Управления социального страхования (ZUS), на конец июня 2024 года количество застрахованных граждан Украины составляло около 771 тысячи человек, из которых около 739 тысяч работали как наемные работники или по договорам поручения или агентским соглашениям.

Интересно! Доля украинских предприятий, основанных женщинами в первой половине 2024 года, составляет около 35%.