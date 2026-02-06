В новом прогнозе Национальный банк Украины очертил, когда может начаться обратная волна возвращения беженцев и как это скажется на экономике.

Что прогнозирует НБУ?

В документе отмечается, что из-за осложнения ситуации с безопасностью в 2026 году Украина продолжит терять население – чистый отток составит около 0,2 миллиона человек. Впрочем, в последующие годы НБУ ожидает постепенное улучшение ситуации на рынке труда, в частности благодаря изменению миграционных тенденций.

Предполагается, что чистое возвращение мигрантов начнется в 2027 году (около 0,1 миллиона человек), а в 2028 году этот процесс активизируется (0,5 миллиона человек),

– говорится в отчете.

В Нацбанке объясняют, что активизация возвращения возможна на фоне ожидаемого снижения рисков безопасности и общего улучшения экономической ситуации.

Что будет с рынком труда?

В то же время в Украине прогнозируется значительный спрос на рабочую силу из-за процессов восстановления и роста инвестиций. Это, по оценкам НБУ, будет способствовать:

дальнейшему сокращению безработицы,

поддерживать рост заработных плат.

По прогнозу регулятора:

в 2026 году реальные зарплаты вырастут на 7% (как и в 2025 году),

в 2027 – 2028 годах – примерно на 6% ежегодно.



Когда украинцы начнут массово возвращаться в Украину / Фото Unsplash

Также в отчете отмечается, что из-за масштабных обстрелов энергосистемы НБУ ухудшил оценку дефицита электроэнергии – с 3% до 6% в 2026 году. В связи с этим прогноз роста реального ВВП на 2026 год пересмотрен с 2,0% до 1,8%.

Справка. Как пишет Frontliner, за последние 2,5 года население Украины сократилось как минимум на 10 миллионов человек. По состоянию на середину 2024 года численность составляла примерно 35,8 миллионов.

Реально ли остановить отток населения из Украины?

Ранее мы писали, что Украина должна разработать стратегию, чтобы удержать граждан дома. Стратегия должна предусматривать социальные гарантии для переселенцев, доступное жилье и качественное трудоустройство.