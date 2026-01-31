Об этом президент заявил в интервью Český rozhlas.
Как Зеленского просили приглашать украинцев обратно?
Зеленский рассказал, что один из европейских лидеров ему как-то сказал, что Зеленский мог бы приглашать украинцев обратно в Украину, потому что его призыв там никто не услышит, а общество Европы поддерживает людей, уехавших от войны. Но тот лидер отметил, что его стране трудно с таким количеством беженцев.
Президент отметил, что люди едут за границу по разным причинам. некоторые вывозят семьи и возвращается или в конце концов не находит себя за рубежом. В то же время Украине было бы легче, если бы молодые люди, в частности мобилизационного возраста возвращались защищать свою страну.
В Германии заговорили о депортации украинцев
В Германии проживают более 320 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Высылать их за уклонение от мобилизации на родине страна не обязана.
Кабинет министров ФРГ отметил: депортация возможна только в отношении лиц, которые не имеют действующего вида на жительство в Германии. Отдельно указывается, что вопрос может рассматриваться в судебном порядке только в случае официального запроса со стороны Украины.