Міська влада іспанського міста Терраса заявила, що запитів на взяття під опіку чорних котів з притулків зазвичай стає значно більше перед Гелловіном, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Цікаво Поїздка до США стане ще дорожчою: країна запроваджує новий імміграційний збір

Чому не можна брати чорних котів з притулку на Гелловін?

Досі у місті ще жодного разу не фіксували випадків жорстокого поводження з чорними котами, але такі інциденти вже траплялися в інших районах, тож місцева влада вирішила діяти превентивно. І рішення заборонити брати котів з притулку саме напередодні свята ухвалили після попереджень зоозахисників.

Такими діями намагаються захистити тварин від використання як "святкового реквізиту" чи від заподіяння шкоди. Тож забрати додому чорного кота в іспанському місті не можна буде з 6 жовтня по 10 листопада.

Водночас деякі запити притулки можуть розглядати індивідуально, а у міськраді зауважили, що запит є "тимчасовим та винятковим". Втім, там все ж не виключили повторення заборони й наступного року.

Загалом у Террасі проживає більше, ніж 9800 котів, і з них 100 перебувають у притулках. 12 з них – чорні та не знайдуть родину протягом найближчих двох тижнів.

У багатьох культурах чорні коти досі вважаються ознаками нещастя чи чаклунства, пише Euro Weekly. Втім, у таких країнах, як Японія та Єгипет, все зовсім інакше – там чорні коти є символами процвітання та удачі.

Які ще новини з Іспанії варто знати?