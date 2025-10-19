Українка Ольга, що переїхала до Іспанії, поділилася мінусами життя в країні порівняно зі Швейцарією, повідомляє 24 Канал з посиланням на olgamykolain.ko. Блогерка вважає, що життя в країні підійде не для всіх.

Які є мінуси життя в Іспанії?

Високі податки

Іспанія, на думку блогерки – це красива та тепла країна, але не обійшлося й без нюансів, першим з яких є наявність високих податків.

Так, Іспанія вважається доступною країною, але податки тут – одні з найвищих у Європі. Навіть якщо ти не працюєш, але отримуєш якісь доходи – заповнюй декларацію, плати внески і бажано май бухгалтера,

– поділилася українка.

Система податків у Іспанії заплутана, і через це легко припуститися помилки, за яку потім доведеться заплатити штраф.

Бюрократія

Для того, аби зробити чимало простих завдань, у Іспанії потрібно запастися терпінням. Запис до лікаря, відкриття рахунку у банку та запис дитини у школу стануть значно складнішими через електронні черги, "сайти, що не працюють" та довгі особисті візити.

Українка розповіла про мінуси Іспанії: дивіться відео

А результату часто доводиться чекати місяцями.

Оренда житла

Ціни на оренду у Іспанії не дуже доступні, і особливо у популярних районах. А знайти "пристойне житло" також складно, і очікування не завжди збігаються з реальністю.

Мовний бар'єр

Англійську мову знають далеко не всі іспанці. Українка поділилася, що часто проблеми виникають в лікарні та на пошті.

Повільний темп життя

Звучить романтично, але коли тобі треба щось зробити терміново, стає не так весело. Ніхто нікуди не поспішає, а пунктуальність – це не про іспанців,

– додала українка.

