Уже совсем скоро вступят в силу большие изменения относительно посадочных талонов в Ryanair – через месяц их будут принимать только в цифровом виде в большинстве аэропортов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Как изменится работа Ryanair с ноября?
Схему изменения бумажных посадочных талонов и цифровые планировали ввести еще в мае 2025 года – и это имело целью отменить плату за регистрацию, а также сэкономить примерно 300 тонн бумаги ежегодно. Кроме того, так путешественники смогут получать прямые и быстрые обновления по рейсам.
Впрочем, многих людей беспокоят практические аспекты этих изменений, поэтому отвечаем на наиболее распространенные вопросы об изменениях в авиакомпании.
Как можно получить цифровой посадочный талон?
Пассажиры Ryanair могут зарегистрироваться на сайте авиакомпании, или же найти посадочный талон через приложение Ryanair,, которое доступно в Apple App Store и Google Play.
В авиакомпании заявляют, что этот метод гораздо быстрее и проще и приводит к меньшему стрессу, по сравнению с использованием бумажных билетов.
Что будет, если телефон разрядится, или потеряется до посадки?
Потеря телефона – это стресс, и все же это не помешает вам сесть на рейс, пишет Independent.
Если вы потеряете телефон, не проблема. Если вы зарегистрируетесь до прибытия в аэропорт, мы бесплатно выдадим вам бумажный посадочный талон в аэропорту,
– объяснил руководитель Ryanair Майкл О'Лири.
Что делать, если в аэропорту плохой WiFi или нет мобильного интернета?
В компании заверили, что после завершения онлайн-регистрации ваш билет будет доступен в приложении оффлайн, и для того, чтобы открыть его, интернет не нужен. Впрочем, все пассажиры все еще будут получать напоминания по почте о регистрации за 48 и 24 часа до вылета.
Что еще нужно знать о путешествиях самолетом?
