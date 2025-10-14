В частности, лоукостер возобновит прямые полеты между Вильнюсом и Гданьском. Что известно о новом рейсе рассказывает 24 Канал со ссылкой на Made in Vilnius.

Читайте также Забастовки и отмена рейсов в октябре 2025: какие страны "заденет" больше всего

Что известно о новом рейсе Wizz Air из Литвы в Польшу?

Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении прямого авиасообщения между Вильнюсом и Гданьском с 3 мая 2026 года. Рейсы будут осуществлять четыре раза в неделю, а именно по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Этот новый маршрут станет 23-м направлением Wizz Air из литовских аэропортов и будет иметь самую короткую продолжительность полета в сети авиакомпании – всего 1 час и 5 минут.

Билеты на новые рейсы уже доступны для бронирования на официальном сайте Wizz Air и через мобильное приложение WIZZ.



Пример бронирования билетов на рейс "Вильнюс – Гданьск" / Скриншот с сайта Wizz Air

Заметим, ранее Wizz Air предлагала полеты по этому маршруту, но прекратила их в 2024 году. Решение авиакомпании восстановить маршрут Вильнюс – Гданьск является частью ее более широкой стратегии по расширению сети полетов по всей Центральной Европе.

Какие последние новости Wizz Air?