В частности, лоукостер возобновит прямые полеты между Вильнюсом и Гданьском. Что известно о новом рейсе рассказывает 24 Канал со ссылкой на Made in Vilnius.
Читайте также Забастовки и отмена рейсов в октябре 2025: какие страны "заденет" больше всего
Что известно о новом рейсе Wizz Air из Литвы в Польшу?
Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении прямого авиасообщения между Вильнюсом и Гданьском с 3 мая 2026 года. Рейсы будут осуществлять четыре раза в неделю, а именно по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Этот новый маршрут станет 23-м направлением Wizz Air из литовских аэропортов и будет иметь самую короткую продолжительность полета в сети авиакомпании – всего 1 час и 5 минут.
Билеты на новые рейсы уже доступны для бронирования на официальном сайте Wizz Air и через мобильное приложение WIZZ.
Пример бронирования билетов на рейс "Вильнюс – Гданьск" / Скриншот с сайта Wizz Air
Заметим, ранее Wizz Air предлагала полеты по этому маршруту, но прекратила их в 2024 году. Решение авиакомпании восстановить маршрут Вильнюс – Гданьск является частью ее более широкой стратегии по расширению сети полетов по всей Центральной Европе.
Какие последние новости Wizz Air?
Кроме маршрута Вильнюс – Гданьск, Wizz Air недавно объявила об открытии нескольких других новых направлений из Польши и Литвы. Полеты по ним начнутся уже в октябре 2025 года.
Также Wizz Air запускает 6 новых рейсов из Вроцлава в различные европейские города, включая Гран-Канарию, Катанию и Охрид.
В то же время лоукостер Wizz Air объявил о закрытии своей базы в аэропорту Вены после 7 лет работы.