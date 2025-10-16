Чтобы способствовать возвращению украинцев из-за границы, необходимо обеспечить не только возможности трудоустройства и жилье, но и условия жизни, не хуже европейских. Без этого ситуация будет только ухудшаться с каждым месяцем, заявил доктор экономических наук Дмитрий Шушпанов, передает 24 Канал.

Что нужно украинцам для возвращения?

Эксперт считает, что, чем дольше длится война, тем больше людей, которые нашли убежище за рубежом, склонны возвращаться домой.

Каждый месяц войны – это минус 2% тех, кто желает вернуться. Одной из целей, видимо, этой войны – является как раз демографический дисбаланс, который создается сейчас в Украине. Освобождение территории от людей, условно говоря,

– отметил Шушпанов.

Профессор отметил необходимость создания государством надлежащих условий для лиц, желающих вернуться домой. Он определил критические факторы, на которые необходимо обратить внимание, чтобы способствовать массовому возвращению:

безопасность;

качество жизни;

жилье (люди, которые его потеряли, должны получить новое)

достойная работа;

инфраструктура (наличие качественного образования, медицины и других соцуслуг).

Шушпанов подчеркнул, что невыполнение этих условий будет препятствовать возвращению украинцев. Он также отметил, что при таком сценарии демографические пробелы могут быть заполнены только мигрантами из других стран.

