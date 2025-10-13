Недавний опрос, проведенный Институтом ifo, в котором приняли участие 2 543 украинца из 30 европейских стран, показал, что на готовность этих беженцев вернуться влияют три основных фактора, сообщает 24 Канал.

Что влияет на решение украинцев вернуться домой?

Почти половина украинских беженцев выразили готовность вернуться домой, если Украина восстановит границы 1991 года, вступит в НАТО и получит перспективу членства в Европейском Союзе.

Готовность возвращения определяется 3 ключевыми факторами:

завершением войны, наличием гарантий безопасности, внедрением политических реформ.

Также большинство беженцев считают улучшение ситуации на рынке труда и борьбу с коррупцией важными факторами для своего потенциального возвращения в Украину.

Согласно опросу, без выполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий только 3% украинских беженцев готовы вернуться домой.

Суверенитет над всей территорией страны и надежные гарантии безопасности являются основными условиями для возвращения украинских беженцев. Экономические факторы менее важны для их готовности вернуться,

– рассказала исследовательница Института ifo Ивонн Гисинг.

Вероятность возвращения беженцев в Украину может значительно возрасти, если страна восстановит границы 1991 года, – по оценкам, на 10,8%. Исследование показывает, что членство в НАТО в сочетании с соответствующими гарантиями безопасности повысило бы шансы на возвращение на 7,1%. Частичное освобождение оккупированных территорий может привести к увеличению вероятности возвращения на 6,8%.



Что влияет на решение украинцев вернуться домой / Фото Shutterstock

Интересно, что состояние рынка труда в Украине имеет меньший вес для потенциальных репатриантов: только 4,1% респондентов определили улучшение ситуации на рынке труда как ключевое условие для своего возвращения.

Кроме того, перспектива вступления Украины в ЕС и усилия по снижению уровня коррупции также рассматриваются как факторы, которые могут повысить вероятность возвращения беженцев. Каждый из них способствует увеличению вероятности возвращения на 3%.

